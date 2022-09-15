В этот раз кулинар и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как он готовит ужин всего за двадцать минут.

Как сообщает Politeka.net, повар Евгений Клопотенко знает простые, вкусные и быстрые способы приготовления блюд, которыми часто делится.

В этот раз кулинар и победитель "Мастер Шеф" назвал лишь два ингридиента, которые сделают мясо индейки сочным и вкусным - блюдо готовится всего за двадцать минут. Рецептом он поделился на своей странице в Instagram.

"Вы не поверите, но поверьте. Помидор и сыр – все, что вам нужно, чтобы сделать сочную индейку. Вот прям ничего сверхъестественного", - отметил Евгений Клопотенко.

Понадобится: бумага для запекания или фольга, филе индейки, помидоры, сыр, соль и перец.

Способ приготовления:

1.Застелить противень бумагой для запекания или фольгой. Нарезать филе тонко, слегка отбить филе из индейки, посолить и поперчить.

2. Натереть на крупной терке сыр и нарезать дольками помидор. Сверху на кусочки филе положить помидоры и сверху посыпать сыром.

3.Убираем в духовку на 20 минут, запекаем при 180 градусах.

"Вы думали, что я вам нужен, чтобы давать что-нибудь экстравагантное. Но нет, я вам для того, чтобы объяснить: все действительно просто", - дополнил Евгений Клопотенко.

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