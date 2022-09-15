Як повідомляє Politeka.net , популярна співачка Тіна Кароль показала, як проводить час у своєму маленькому куточку, де записує напрацювання до нових пісень та вражає цікавими образами. Тільки вчора Кароль показала добірку нових образів для кліпу "Непокірних", а потім вирішила зацікавити особистими фото.

«Смішне та життєве. Це один із записів того, що відчуєте/почуєте вже зовсім скоро. Мені ніколи не був дивним момент, як «тут і зараз потрібно змінити пару термінів». Усі іржуть із мене, це Ок. А мені звучить щось у вусі і я маю це негайно записати! Якось я потрапила в кадр)))) Ділюсь. Не стримуйте своїх пошуків, тримайте хвилю, коли є натхнення», - пише Тіна під кадрами.

У мережі відповіли:

«Класний бункер ❤; Що це за бункер??? =)) Крутяк)) Я щиро кажучи, часом теж так само 🤣😄; Це схоже Тіночка спорудила чергову міні студію 😍; Нам все цікаво з Тіною Кароль. Студія Ваша як знімальний павільйон».

Раніше Тіна представила промо-кадри із кліпу на нову пісню "Вільні. Нескорені", на яких сама артистка позує у незвичайних костюмах. Так, нарядами від всесвітньо відомого українського бренду Lever Couture, Dolce&Gabanna та custom made, Кароль змогла вразити фанатів.

«Наш час настав! Ми вільні та непокорені. Я чекала цю хвилину довго, ця пісня втілює непереможний дух нашої нації!» – каже Тіна.

Нагадаємо, що Кароль показала найдорожчого чоловіка після Веніного сина.

Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок у формі для тренувань.

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