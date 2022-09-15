Как сообщает Politeka.net, популярная певица Тина Кароль показала, как проводит время в своем маленьком уголке, где записывает наработки к новым песням и впечатляет интересными образами. Только вчера Кароль показала подборку новых образов для клипа "Непокорных", а после решила заинтересовать более личными фото.
«Смешное и жизненное. Это одна из записей того, что почувствуете/услышите уже совсем скоро. Мне никогда не был странным момент как «здесь и сейчас нужно сменить пару сроков». Все ржут из меня, это Ок. А мне звучит что-то в ухе и я должна это немедленно записать! Однажды я попала в кадр)))) Делюсь. Не сдерживайте своих поисков, держите волну, когда есть вдохновение» - пишет Тина под кадрами.
В сети ответили:
«Классный бункер❤;Что это за бункер??? =)) Крутяк)) Я честно говоря, порой тоже так же 🤣😄; Это похоже Тиночка соорудила очередную мини студию 😍; Нам все интересно с Тиной Кароль. Студия Ваша как съемочный павильон».
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Ранее Тина представила промо-кадры из клипа на новую песню "Вільні. Нескорені", на которых сама артистка позирует в необычных костюмах. Так, в нарядах от всемирно известного украинского бренда Lever Couture, Dolce&Gabanna и custom made, Кароль смогла впечатлить фанатов.
«Наше время пришло! Мы свободны и непокоренные. Я ждала эту минуту долго, эта песня олицетворяет непобедимый дух нашей нации!» - говорит Тина.
Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.
Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.
Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.