Телеведучий Дмитро Комаров зазначив, що про те, що йти вони не збиралися, багато говорить.

Як повідомляє Politeka.net, український телеведучий та знаменитий мандрівник Дмитро Комаров побував у звільнених від російських окупантів регіонах Харківської області. На своїй сторінці в Instagram він розповів, який режим намагалися встановити окупанти і що з цього вийшло насправді.

"Вони роздягалися до трусів, кидали форму і ховалися у підвалі. Але так у трусах їх у полон і брали", – розповідають мені мешканці деокупованих територій Харківщини про втечу росіян. Вони зіткнулися з контрнаступом, відобразити яке фізично не могли. Хоча збиралися затриматись на Харківщині серйозно і надовго", – поділився своїми спостереженнями журналіст.

Дмитро Комаров зазначив, що про те, що йти вони не збиралися , багато говорить: росіяни запускали окупаційну владу у всіх сферах життя, перефарбували все в триколор, розвісили борди "росія навіки", завозили в магазини "сосиски ЛНР", "московський майонез" і напої.

"Іти не збиралися. А звичайні українці були змушені жити, приймаючи нав'язані правила. Ті, хто був не згодний, чекали на тортури (страшні місця – струм, нігті, палиці з презервативами тощо). Нам належить дізнатися ще багато жахливих фактів. про тортури, які росіяни влаштовували українцям, намагаючись збудувати в Харківській області російський світ і відфільтрувати всіх, хто проти", - розповів Дмитро Комаров.

Як уже відомо, всі плани окупаційної влади та їхніх поплічників зруйнувало геніальний український контрнаступ.

"Було цікаво спостерігати в режимі реального часу, як російська пропаганда незграбно намагається приховати провал. Доходило до абсурду: центром Балаклеї вже гуляють мами з дітьми, розглядаючи кинуту росіянами бронетехніку, а росновини ввечері того ж дня повідомляють, що "в Балаклеї йдуть бої, але місто під контролем армії рф". Росія не тільки зазнала повної поразки на Харківському напрямку, але і в черговий раз захлинулась у своїй брехні, яку помічають вже і росіяни", - доповнив Дмитро Комаров .

Нагадаємо, Комаров зі "Світ навиворіт" навідався до звільненої Балаклії, попередивши українців.

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