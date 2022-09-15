Телеведущий Дмитрий Комаров отметил, что о том, что уходить они не собирались говорит многое.

Как сообщает Politeka.net, украинский телеведущий и знаменитый путешественник Дмитрий Комаров побывал в освобожденных от российских оккупантов регионах Харьковской области. На своей странице в Instagram он рассказал, какой режим здесь пытались установить оккупанты и что из этого вышло на самом деле.

"Они раздевались до трусов, бросали форму и прятались в подвале. Но так в трусах их в плен и брали", – рассказывают мне жители деоккупированных территорий Харьковщины о бегстве россиян. Они столкнулись с контрнаступлением, отразить которое физически не могли. Хотя собирались в Харьковскую область всерьез и надолго", – поделился своими наблюдениями журналист.

Дмитрий Комаров отметил, что о том, что уходить они не собирались говорит многое: россияне запускали оккупационную власть во всех сферах жизни, перекрасили все в триколор, развесили борды "россия навеки", завозили в магазины "сосиски ЛНР", "московский майонез" и напитки.

"Идти не собирались. А обычные украинцы были вынуждены жить, принимая навязанные правила. Те, кто был не согласен, ждали пыток (страшные места – ток, ногти, палки с презервативами и т.п.). Нам предстоит узнать еще много ужасных фактов о пытках, которые россияне устраивали украинцам, пытаясь построить в Харьковской области российский мир и отфильтровать всех, кто против", - рассказал Дмитрий Комаров.

Как уже известно, все планы оккупационной власти и их приспешников разрушило гениальное украинское контрнаступление.

"Было интересно наблюдать в режиме реального времени, как российская пропаганда неуклюже пытается скрыть провал. Доходило до абсурда: по центру Балаклеи уже гуляют мамы с детьми, рассматривая брошенную русскими бронетехнику, а росновости вечером того же дня сообщают, что "в Балаклее идут бои, но город контролем армии рф". Россия не только потерпела полное поражение на Харьковском направлении, но и в очередной раз захлебнулась в своей лжи, которую замечают уже и россияне", - дополнил Дмитрий Комаров.

Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" наведался в освобожденную Балаклею, предупредив украинцев.

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