Соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя зізнався, що був такий артист, який вразив його за час війни.

У батальйоні, де служив соліст гурту "Антитіла", Тарас Тополя також перебував і інший відомий співак. Як зізнався артист, виконавець приємного здивував його. Лідер гурту "Антитіла" розповів в інтерв'ю для "24 Каналу" про українського музиканта, який його вразив на передовій.

Тарас Тополя зізнався, що був такий артист, який вразив його за час війни. Це фронтмен та засновник гурту "Тінь Сонця", з яким він раніше не був знайомий.

Як зазначив Тарас Тополя, він на власні очі бачив роботу Сергія, тому з упевненістю може про нього говорити.

"Приємно здивував Сергій Василюк із гурту "Тінь Сонця". До війни я не був близько знайомий із творчістю цього гурту. Але коли побачив, як цей хлопець служить у нашому батальйоні, як він поряд з усіма на передовій, під обстрілами робить бойову роботу — це повага. Це повага і повага на все життя. І він музикант, соліст гурту", — розповів Тарас Тополя .

Слід зазначити, що Сергій Василюк – лідер фолк-металгрупи "Тінь Сонця", автор багатьох пісень колективу та виконавець хітів "Меч Арея", "Козаки". Працював також сольно. 24 лютого співак повідомив, що разом із сім'єю залишиться в Україні. Згодом прийняв військову присягу і став на службу.

Нагадаємо, що Тополя з "Антитіла" зворушив кадром із дружиною, яка знову відлітає.

Як повідомляла Politeka, соліст "Антитіл" Тополі показав, як зустрів день народження на фронті.

Також Politeka писала, що Тарас Тополя пройшовся по зірковим колегам, які піаряться на ТРО.