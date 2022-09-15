В батальоне, где служил солист группы "Антитіла" Тарас Тополя также находился и другой известный певец. Как признался артист, исполнитель приятного удивил его. Лидер группы "Антитіла" рассказал в интервью для "24 Канала" об украинском музыканте, который его поразил на передовой.
Тарас Тополя признался, что был такой артист, который поразил его за время войны. Это фронтмен и основатель группы "Тінь Сонця", с которым он раньше не был знаком.
Как отметил Тарас Тополя, он собственными глазами видел работу Сергея, поэтому с уверенностью может о нем говорить.
"Приятно удивил Сергей Василюк из группы "Тінь Сонця". До войны я не был близко знаком с творчеством этой группы. Но когда увидел, как этот парень служит в нашем батальоне, как он рядом со всеми на передовой, под обстрелами делает боевую работу — это уважение. Это уважение и уважение на всю жизнь. И он музыкант, солист группы", — рассказал Тарас Тополя.
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Стомт отметить, что Сергей Василюк – лидер фолк-металлгруппы "Тінь Сонця", автор многих песен коллектива и исполнитель хитов "Меч Арея", "Казаки". Работал также сольно. 24 февраля певец сообщил, что вместе с семьей останется в Украине. Впоследствии принял военную присягу и стал на службу.
Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.
Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.
Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.