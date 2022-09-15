Цього разу кулінар та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко в Інстаграмі оригінально посміявся над поведінкою окупантів.

Як повідомляє Politeka.net , кухар Євген Клопотенко почав активно вести соціальні мережі, розповідати про смачні страви та ділиться цікавою інформацією для українців. Цього разу Євген оригінально посміявся з окупантів після останніх подій.

«Ізюм загалом робить усе кращим. Ось дивіться: борщ з родзинками, варення з родзинками, плов з родзинками, запіканка з родзинками, кекс з родзинками, Україна з родзинками. Ось!» - пише Клопотенко в Інстаграм, таким чином посміявшись з росіян.

Нещодавно вони з ганьбою відступили з Харківської області і тепер всіляко у соціальних мережах розповсюджують різні фейки.

«Не люблю ізюм, але Ізюм..🇺🇦❤️‍🩹; Смажені орки в родзинках 😂. Це прямо особливість України))); Мій рідний Ізюм 🤗 дякувати Богу мої рідні вижили в цьому пеклі 🙏; Клас 🙌💙; І точно. З родзинкою все родзинки, родзинки ненавиджу всюди, але Ізюм так люблю!; Оо, Україно - сподобалося найбільше!!❤️».

Раніше кулінар і переможець "Майстер Шеф" назвав лише два інгридієнти, які зроблять м'ясо індички соковитим та смачним - страва готується лише за двадцять хвилин. Рецептом він поділився на своїй сторінці в Instagram .

"Ви не повірите, але повірте. Помідор та сир – все, що вам потрібно, щоб зробити соковиту індичку. Ось прям нічого надприродного", - зазначив Євген Клопотенко.

Нагадаємо, зірка "Майстер Шеф" Клопотенко розкрив секрет оригінальних кабачків на зиму.

Як повідомляла Politeka, Клопотенко з "Майстер Шеф" поділилася оригінальним рецептом сніданку.

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