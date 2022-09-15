В этот раз кулинар и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко в Инстаграм оригинально посмеялся над поведением оккупантов.

Как сообщает Politeka.net, повар Евгений Клопотенко стал активно вести социальные сети, рассказывать о вкусных блюдах и делится интересной информацией для украинцев. В этот раз Евгений оригинально посмеялся над оккупантами после последних событий.

«Изюм в целом делает все лучше. Вот смотрите: борщ с изюмом, варенье с изюмом, плов с изюмом, запеканка с изюмом, кекс с изюмом, Украина с Изюмом. Вот!» - пишет Клопотенко в Инстаграм, таким образов посмеявшись над россиянами.

Недавно они с позором отступили из Харьковской области и теперь всячески в социальных сетях распространяют разные фейки.

«Не люблю изюм, но Изюм..🇺🇦❤️‍🩹; Жареные орки в изюме 😂. Это прямо изюминка Украины))); Мой родимый Изюм 🤗 благодарить Бога мои родные выжили в этом аду 🙏; Класс 🙌💙; И точно. С изюминкой все изюмительно😂, изюм ненавижу повсюду, но Изюм так люблю!😍; Оо, Украина - понравилось больше всего!!❤️».

Ранее кулинар и победитель "Мастер Шеф" назвал лишь два ингридиента, которые сделают мясо индейки сочным и вкусным - блюдо готовится всего за двадцать минут. Рецептом он поделился на своей странице в Instagram.

"Вы не поверите, но поверьте. Помидор и сыр – все, что вам нужно, чтобы сделать сочную индейку. Вот прям ничего сверхъестественного", - отметил Евгений Клопотенко.

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Клопотенко раскрыл секрет оригинальных кабачков на зиму.

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