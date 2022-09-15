Варто зазначити, що Ганна Кошмал почала зніматися в кіно в 2011 році. Популярність актрисі принесла роль Жені у серіалі "Свати".

Як повідомляє Politeka.net, зірка серіалу "Свати" , відома актриса Ганна Кошмал, 22 жовтня святкуватиме свій день народження. Багато її друзів та знайомих вже почали спрошчувати про бажаний подарунок, який вона хоче отримати.

У своєму Instagram-stories вона поставила крапку у цьому питанні та розповіла, про що мріє.

Так, актриса Ганна Кошмал зізналася, що після цього питання до неї дійшло, що вже настала середина вересня і незабаром настане її день народження. Що стосується подарунка, то вона має лише два бажання.

"У мене вчора запитали: "що тобі подарувати на день народження?"... і тільки тоді до мене нарешті дійшло, що вже середина вересня. Перша моя думка - "який жах... це найкоротший рік у моєму житті". Подарунків я не хочу, хочу тільки бачитись з тим, кого люблю частіше... і хочу перемоги", - розповіла Ганна Кошмал.

Варто зазначити, що Ганна Кошмал почала зніматися в кіно в 2011 році. Популярність актрисі принесла роль Жені у серіалі "Свати".

У 2017 році Кошмал вийшла заміж. Актриса не афішує ім'я чоловіка та батька своєї дитини. Він не медійна особистість. Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Кошмал виїжджала з Києва до Львова, а у червні знову повернулася до столиці.

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