Нагадаємо, 13 вересня Катерина Кухар, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету, повідомила про трагедію – не стало заслуженого артиста України, педагога дуетного танцю KSBC Шаповала Олександра Миколайовича.
З'ясувалося, що Шаповал віддав своє життя у боях за Україну поблизу населеного пункту Майорськ на Донеччині – артист пішов на фронт добровольцем і був гранатометником.
«Серце відмовляється у це вірити…. Він був видатним артистом, кожна наша партія була наповнена таким життям... тому що він один із небагатьох, хто жив на сцені... А тепер його танець став вічним...», - писала Кухар на своїй сторінці в Instagram.
Олександр протягом кількох років був солістом балету Національної опери, де грав провідні ролі у безлічі постановок: у класиці та неокласиці.
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
"Впав прямо на підлогу": НП сталася біля труни з королевою Єлизаветою II, відео
Окупанти вдарили 8 ракетами по Кривому Рогу: у річці Інгулець різко підвищився рівень води
"Врятувати не вдалося": раптово помер відомий російський пропагандист
53-річна Лопес вперше за довгий час зняла перуку і показала себе без довгих локонів: кадри з прогулянки
«Ось справді – йдуть найкращі, у разі Сашка – це не фігура мови», - сказала у розмові з виданням «Фокус» співробітниця Нацопери Лариса Тарасенко.
За її словами, 25 лютого Шаповал пішов у тероборону, а потім до ЗСУ. Виявився на фронті під Горлівкою у штурмовому полку, навчився володіти ручним гранатометом.
«У складі відділення вирушили на селище Зайцеве. Там закріпилися біля Майорського – передова лінія фронту», - розповіла Тарасенко.
О п'ятій ранку 12 вересня, за словами співрозмовниці журналістів, був сильний штурм і Олександр Шаповал загинув разом зі своїм напарником
«Вони потрапили під мінометний обстріл. Його напарник помер за півтори години, а Сашко загинув миттєво. У нього залишилося двоє дітей. Без перебільшення, Сашко був одним із найкращих людей, яких мені пощастило знати», - розповіла Тарасенко.
Нагадаємо, співак Макс Барських потрапив у гучний скандал.
Також повідомлялося, що рішення Вакарчука не повертатися до "Голосу країни" потрясло і захопило українців.
Крім того, Politeka.net писала, що відомий ведучий зрадив Україну та засвітився у новому російському шоу.