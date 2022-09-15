Загибель видатного українського артиста балету Олександра Шаповала вразила не лише його колег, а й звичайних українців.

Нагадаємо, 13 вересня Катерина Кухар, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету, повідомила про трагедію – не стало заслуженого артиста України, педагога дуетного танцю KSBC Шаповала Олександра Миколайовича.

З'ясувалося, що Шаповал віддав своє життя у боях за Україну поблизу населеного пункту Майорськ на Донеччині – артист пішов на фронт добровольцем і був гранатометником.

«Серце відмовляється у це вірити…. Він був видатним артистом, кожна наша партія була наповнена таким життям... тому що він один із небагатьох, хто жив на сцені... А тепер його танець став вічним...», - писала Кухар на своїй сторінці в Instagram.

Олександр протягом кількох років був солістом балету Національної опери, де грав провідні ролі у безлічі постановок: у класиці та неокласиці.

«Ось справді – йдуть найкращі, у разі Сашка – це не фігура мови», - сказала у розмові з виданням «Фокус» співробітниця Нацопери Лариса Тарасенко.

За її словами, 25 лютого Шаповал пішов у тероборону, а потім до ЗСУ. Виявився на фронті під Горлівкою у штурмовому полку, навчився володіти ручним гранатометом.

«У складі відділення вирушили на селище Зайцеве. Там закріпилися біля Майорського – передова лінія фронту», - розповіла Тарасенко.

О п'ятій ранку 12 вересня, за словами співрозмовниці журналістів, був сильний штурм і Олександр Шаповал загинув разом зі своїм напарником

«Вони потрапили під мінометний обстріл. Його напарник помер за півтори години, а Сашко загинув миттєво. У нього залишилося двоє дітей. Без перебільшення, Сашко був одним із найкращих людей, яких мені пощастило знати», - розповіла Тарасенко.

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