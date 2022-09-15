Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук - відома українська актриса, яка одружена з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, яка нерідко розповідає про життя своїх дітей та догляд за собою. Любить Ганна також показувати моменти з роботи, а також вражає цікавими казками.
"Як справи у Гліба?" - Запитали у Анни шанувальники. Артистка відповіла, що її чоловіки не здаються без бою.
"Гліб каже, що шрами прикрашають чоловіків, а в нього їх уже 4!" – висловилася також артистка.
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"Микита ходить у садок?", - Запитав ще один шанувальник.
"Ні, не ходить. Тому що садок, в який ми стали в чергу. куди ходив мій Гліб - приймає з трьох років", - написала Ганна.
Також Ганну попросили розповісти про зйомки, яких давно не було через війну. Після цього артистка представила кілька кадрів улюбленої історії, в якій знімалася: "Що сказати – сумую!" - уклала Ганна. Представила вона також улюблене місто мрії після Києва.
Нещодавно зірка розпочала курс спеціального масажу і зауважила, що процедури їй даються досить болісно, адже вона не звикла до таких "гострих" процедур.
«Але ляпанці - все ж боляче, зате синці проходять, і видно результат, * опа зате підтягнулася добре!» – чесно розповіла Саліванчук.
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.
Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.
Також Politeka писала, що Ганна Саліванчук зачепила українок талантами маленького сина.