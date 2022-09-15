Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса, которая замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, которая нередко рассказывает о жизни своих детей и уходе за собой. Любит Анна также показывать моменты из работы, а также впечатляет интересными притчами.

"Как дела у Глеба?" - спросили у Анны поклонники. Артистка ответила, что ее мужчины не сдаются без боя.

"Глеб говорит, что шрамы украшают мужчин, а у него их уже 4!" - высказалась также артистка.

"Никита ходит в садик?", - спросил еще один поклонник.

"Не, не ходит. Потому что садик, в который мы стали в очередь,. куда ходил мой Глеб - принимает с трех лет", - написала Анна.

Также Анну попросили рассказать о съемках, которых давно не было из-за войны. После этого артистка представила несколько кадров любимой истории, в которой снималась: "Что сказать - скучаю!" - заключила Анна. Представила она также и любимый город мечты после Киева.

Недавно звезда начала курс специального массажа и подметила, что процедуры ей даются достаточно болезненно, ведь она не привыкла к таким "острым" процедурам.

«Но шлепки – все же больно, зато синяки проходят, и видно результат, *опа зато подтянулась хорошо!» - честно рассказала Саливанчук.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.