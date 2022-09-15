Як пише Politeka.net , Маша Єфросиніна – відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, підтримала українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Єфросиніна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Маша показала, як підкачала колесо, а потім склала речі в машину.
"Маша та переїзд", - написала зірка під кадрами в блозі.
"Самостійна ти моя", - написала битву ж Оля Полякова під відео.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Боже, яка ви гарна. У цьому відео особливо", "Ми жінки, ми всі зможемо. Маша, ви так схудли", "Я називаю цей стан "маматато". Зараз десятки тисяч мам стали і татами.. роблять все, що до війни робили для нас наші чоловіки, а ми навіть про це і не думали.. а тепер ми розуміємося на мінімальних неполадках автомобілів, вбиваємо цвяхи для поличок, підкручуємо протікаючі крани і т.д.
Нагадаємо, Єфросиніна після життя в Європі вразила одкровенням.
А ще Politeka повідомляла, що Полякова поставила на місце українців, котрі накинулися на її подругу Єфросинину.
Також Politeka писала, що Єфросиніна розповіла про таємну мету, яку хотіла виконати цілих чотири роки.