Украинская телеведущая Маша Ефросинина встала на защиту русского языка, заявив, что на нем разговаривают не только российские оккупанты, но и невинные украинские жертвы и защитники. За это ее нещадно раскритиковали. Кроме того, она отметила, что ей легче вести проект "Взрослые девочки" на российском языке.
Известная певица Оля Полякова в интервью для "ЖВЛ" вступилась за подругу, которую захейтили. Также она и сама оправдалась, ведь тоже говорила, что ей удобнее разговаривать на российском.
Оля Полякова предложила критикам сделать что-нибудь на пользу государства, как это делает ее коллега по шоу "Взрослые девочки".
Звезда уточнила, что скандальный выпуск "Взрослых девочек", в котором она и Маша Ефросинина заявили, что будут говорить по-русски в публичном пространстве, был записан аж в марте. В мае женщины уже говорили на украинском, поэтому эта тема может быть навсегда закрыта.
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"Что это прилетело? Передача была записана в марте! Мы давно уже говорим на украинском языке. Набросились. Сидят в своих блогах и п*рдят. Вы сделайте хоть что-то из того, что сделала Маша. Сколько проектов, сколько денег было перечислено", – экспрессивно сказала Оля Полякова.
Напомним, что выступление Оли Поляковой пытались сорвать любители рф, скандальные подробности и видео.
Как сообщала Politeka, Оля Полякова вызвала бурную реакцию новой песней на украинском языке.
Также Politeka писала, что Полякова запела на украинском, впервые сменив образ "Королевы ночи".