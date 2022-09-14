Оля Полякова предложила критикам сделать что-нибудь на пользу государства, как это делает ее коллега по шоу "Взрослые девочки".

Украинская телеведущая Маша Ефросинина встала на защиту русского языка, заявив, что на нем разговаривают не только российские оккупанты, но и невинные украинские жертвы и защитники. За это ее нещадно раскритиковали. Кроме того, она отметила, что ей легче вести проект "Взрослые девочки" на российском языке.

Известная певица Оля Полякова в интервью для "ЖВЛ" вступилась за подругу, которую захейтили. Также она и сама оправдалась, ведь тоже говорила, что ей удобнее разговаривать на российском.

Оля Полякова предложила критикам сделать что-нибудь на пользу государства, как это делает ее коллега по шоу "Взрослые девочки".

Звезда уточнила, что скандальный выпуск "Взрослых девочек", в котором она и Маша Ефросинина заявили, что будут говорить по-русски в публичном пространстве, был записан аж в марте. В мае женщины уже говорили на украинском, поэтому эта тема может быть навсегда закрыта.

"Что это прилетело? Передача была записана в марте! Мы давно уже говорим на украинском языке. Набросились. Сидят в своих блогах и п*рдят. Вы сделайте хоть что-то из того, что сделала Маша. Сколько проектов, сколько денег было перечислено", – экспрессивно сказала Оля Полякова.

Напомним, что выступление Оли Поляковой пытались сорвать любители рф, скандальные подробности и видео.

Как сообщала Politeka, Оля Полякова вызвала бурную реакцию новой песней на украинском языке.

Также Politeka писала, что Полякова запела на украинском, впервые сменив образ "Королевы ночи".