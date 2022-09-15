Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддержала украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Ефросинина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Маша показала, как подкачала колесо, а после этого сложила вещи в машину.
"Маша и переезд", - написала звезда под кадрами в блоге.
"Самостоятельная ты моя", - написала сражу же Оля Полякова под видео.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Людей пытаются спасти: оккупанты ударили по жилой многоэтажке, появились фото
"Мир после Путина": британский маршал заявил о шансах закончить войну к Рождеству
"Бросил группу в горах": стали известны подробности трагедии на украинской границе
Модель Даша Хлыстун вывела на прогулку стильно одетую дочь от "Холостяка" Макса Михайлюка: умилительный кадр
"Боже, какая вы красивая. В этом видео особенно", "Мы женщины, мы все сможем. Маша, вы так похудели", "Я называю это состояние "маматато". Сейчас десятки тысяч мам стали и папами.. делают все, что до войны делали для нас наши мужчины, а мы даже об этом и не думали.. а теперь мы разбираемся в минимальных неполадках автомобилей, вбиваем гвозди для полочек, подкручиваем протекающие краны и т.д. .д".
Напомним, Ефросинина после жизни в Европе поразила откровением, видео
А еще Politeka сообщала, что Полякова поставила на место украинцев, которые набросились на ее подругу Ефросинину
Также Politeka писала, что Ефросинина рассказала о тайной цели, которую хотела исполнить целых четыре года