Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддержала украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Ефросинина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Маша показала, как подкачала колесо, а после этого сложила вещи в машину.

"Маша и переезд", - написала звезда под кадрами в блоге.

"Самостоятельная ты моя", - написала сражу же Оля Полякова под видео.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Боже, какая вы красивая. В этом видео особенно", "Мы женщины, мы все сможем. Маша, вы так похудели", "Я называю это состояние "маматато". Сейчас десятки тысяч мам стали и папами.. делают все, что до войны делали для нас наши мужчины, а мы даже об этом и не думали.. а теперь мы разбираемся в минимальных неполадках автомобилей, вбиваем гвозди для полочек, подкручиваем протекающие краны и т.д. .д".

Напомним, Ефросинина после жизни в Европе поразила откровением, видео

А еще Politeka сообщала, что Полякова поставила на место украинцев, которые набросились на ее подругу Ефросинину

Также Politeka писала, что Ефросинина рассказала о тайной цели, которую хотела исполнить целых четыре года



