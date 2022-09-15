Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який став зіркою шоу "Маска". Знаменитість одружений з нотаріусом Христиною, з якою офіційно оформив відносини в 2020 році. Пара відразу ж зайнялася будівництвом заміського особняка під Києвом і навіть війна не зупинила їхні плани. А останнім часом Володимир та Христина перестали з'являтися разом на публіці і навіть часто перебувають у різних країнах. Не забуває дружина Остапчука та про Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

А цього разу Христина показала, як зробила собі зачіску. Зірка позувала перед дзеркалом, вражаючи виглядом.

"Як після салону. Тому зберігайте собі мій ранковий догляд", - написала зірка під кадрами.



До цього Христина розповіла про осінній настрій:



"Осінньо-недільний mood!"

хотіла написати якусь душевну посаду, але вирішила, що сьогодні нехай буде день дня відпочинку, і перечитування класних новин про нашу армію та її впевнені кроки до нашої перемоги".

Нагадаємо, дружина Остапчука, яка давно не бачилася з чоловіком, заговорила про переїзд до іншої країни.

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