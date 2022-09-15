Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал звездой шоу "Маска". Знаменитость женат на нотариусе Кристине, с которой официально оформил отношения в 2020 году. Пара сразу же занялась постройкой загородного особняка под Киевом и даже война не остановила их планы. А в последнее время Владимир и Кристина перестали появляться вместе на публике и даже часто находятся в разных странах. Не забывает жена Остапчука и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

А в этот раз Кристина показала, как сделала себе прическу. Звезда позировала перед зеркалом, впечатляя видом.

"Как после салона. Поэтому сохраняйте себе мой утренний уход", - написала звезда под кадрами.



До этого Кристина расскаала об осеннем настроении:



"Осенне-воскресный mood!

хотела написать какой-то душевный пост, но решила, что сегодня да будет день дня отдыха, и перечитывание классных новостей о нашей армии и ее уверенных шагах к нашей победе".

Напомним, жена Остапчука, которая давно не виделась с мужем, заговорила о переезде в другую страну

А еще Politeka сообщала, что жена Остапчука вернулась к спорту и показала упражнение для стройных ног

Также Politeka писала, что жена Остапчука на фоне слухов о разводе честно ответила, почему зачастила в Европу