Як пише Politeka.net , Злата Огневич - відома українська співачка, яка посідала третє місце на "Євробаченні". Також знаменитість знімалася у проекті "Маска", де в образі "Сонця" їй вдалося посісти перше місце. А минулого року Огнєвіч вирішила піти на шоу "Холостячка", де обрала переможцем бізнесмена Андрія Задворного. Але він одразу ж після зйомок покинув зіркову співачку. Не забуває Злата і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Огневич поділилася кадрами із салону краси, хваляючись новою зачіскою.

"Ну я просто не можу. У нас найкрутіші майстри!! Настрій на весь день", - написала зірка.

Раніше ми повідомляли, що Огнєвіч розповіла про історії, які чує на концертах.

"Я чую так багато ваших історій. Щоразу, після концерту, коли ви просто поруч, усіма клітинками! Ми обіймаємось міцно-сильно, а я – слухаю, слухаю… І серце моє вже розірвано повністю, але й силою наповнюється. Тому що я продовжую вірити у перемогу життя над усім темним та гидким", - зазначила Злата Огневич.

Нагадаємо, Огневич розбурхала історіями українців, які торкнулися її душі

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