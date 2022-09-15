Як пише Politeka.net , Злата Огневич - відома українська співачка, яка посідала третє місце на "Євробаченні". Також знаменитість знімалася у проекті "Маска", де в образі "Сонця" їй вдалося посісти перше місце. А минулого року Огнєвіч вирішила піти на шоу "Холостячка", де обрала переможцем бізнесмена Андрія Задворного. Але він одразу ж після зйомок покинув зіркову співачку. Не забуває Злата і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Огневич поділилася кадрами із салону краси, хваляючись новою зачіскою.
"Ну я просто не можу. У нас найкрутіші майстри!! Настрій на весь день", - написала зірка.
Раніше ми повідомляли, що Огнєвіч розповіла про історії, які чує на концертах.
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"Я чую так багато ваших історій. Щоразу, після концерту, коли ви просто поруч, усіма клітинками! Ми обіймаємось міцно-сильно, а я – слухаю, слухаю… І серце моє вже розірвано повністю, але й силою наповнюється. Тому що я продовжую вірити у перемогу життя над усім темним та гидким", - зазначила Злата Огневич.
Нагадаємо, Огневич розбурхала історіями українців, які торкнулися її душі
А ще Politeka повідомляла, що Холостячка Огневич в грайливому образі небезпечної брюнетки похвалилася фігурою
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