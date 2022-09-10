Популярная артистка и певица показала свой необычный вечер и рассказала о волнующих эмоциях из-за этого.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая продолжает жить в Киеве, помогать ВСУ и делиться интересными новинками в социальных сетях. Успевает артистка также заинтриговать короткими видео в Инстаграм.

В этот раз Злата похвасталась, как и с кем веселится на выходных. Певица призналась, что для нее это несколько в новинку и очень волнующие эмоции от этого вечера.

«Привет из подземелья. Всегда мечтала тут побывать. Видела только изнутри вагона, в котором ездила в метро.

Помните все эти фильмы ужасов, когда неизвестное существо глотает вагоны или еще про вампиров? Вот и у меня было такое же самое ощущение!» - поделилась на эмоциях Злата.

Она наконец-то побывала за пределами вагона метро и увидела систему подземных каналов изнутри.

Также певица показала бэкстейдж из своего последнего нового клипа «Лелека».

«Меня очень радует, что украинские бренды не остаются безразличными и всячески помогают приближать победу. Предприниматели доначат вооруженным силам Украины, бренды активно передают гуманитарную помощь гражданским. Еще одно важное дело – они развивают украинскую культуру и национальное мышление» - пишет Злата.

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