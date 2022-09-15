Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав, як тренується у спортзалі, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Ектор Хіменес-Браво - відомий український ресторатор та головний суддя проекту "Майстер Шеф". Знаменитість ще до початку війни залишив Україну і деякий час не повертався, але все ж таки прийняв рішення повернутися назад. Після повернення Ектор записався на курси з вогневої підготовки. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться не лише смачними рецептами, а й особистими кадрами.

А цього разу зірка поділився кадрами, де тренувався у спортзалі. Ектор працював із гирями, будучи в майці.

"До кінця", - написав зірка.

"Хочу додому...", - сказав Ектор після тренування та посміхнувся.

До цього Хіменес Браво поділився фотографією з військовими.

Хто ці люди під брониками? Хто ці військові?

Студенти, вчителі, касири, адміністратори, актори та актриси, майстри манікюру, тренери, бармени, підприємці, айтішники, маркетологи та маркетологи – але всіх їх звуть все одно ГЕРОЯМИ

Всі вони мужні, хоробри, і я не перестаю пишатися і щодня говорити – дякую

Молитися про їхнє повернення, щоб усі сини, дочки, батьки та матері поєдналися з сім'ями вдома

Прямо зараз йде контрнаступ і це точно перелом, тому зараз ЗСУ ще більше потрібна наша підтримка", - написав Ектор.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" підкинув українцям рецепт незвичайного сендвіча

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