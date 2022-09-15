Эктор Хименес-Браво говорит, что вкуснее этого сэндвича еще нужно поискать. Он придётся по вкусу не только взрослым, но и детям.

Как сообщает Politeka.net, завтрак – самый важный прием пищи за целый день. Чтобы облегчить муки выбора "что приготовить сегодня", шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво подготовил рецепт вкусного горячего сэндвича. Так, он поделился в Instagram рецептом невероятного сэндвича.

"Вкуснее этого сэндвича еще нужно поискать. Он придется по вкусу не только взрослым, но и детям. Не знаю как вам, а вот мне от этой прохлады хочется чего-то сырного и хрустящего. Сделали сэндвич от которого становится тепло не только желудку, но и душе. Предупреждаю – этот сэндвич вызывает зависимость!", - отметил Эктор Хименес-Браво.

Ингредиенты:

– Хлеб – 2 ломтика;

– Сыр чеддер – 4 ломтика (можна взять другой сыр);

– Сыр моцарелла – 4 ломтика (можна взять другой сыр);

– Сливочное масло – 100 грамм;

– Крем-сыр – 100 грамм;

– Зеленый лук – 20 грамм;

– Петрушка – 5 грамм;

– Чили – 5 грамм;

– Копчена паприка 5 грамм;

– Чеснок – 2 головки;

– Оливковое масло;

– Соль, перец.

Приготовление:

1.Для приготовления намазки подготовьте глубокую посуду. Соедините в ней мелко порезанные зеленый лук и петрушку, крем-сыр, чили, копченую паприку, печеный чеснок, соль и перец.

2.Намажте ломтик хлеба готовой намазкой, сверху положите ломтики сыра чеддера и моцареллы (можна взять другой сыр). Накройте сверху еще одним ломтиком хлеба и снова нанесите намазку.

3.Разогрейте сковороду с кусочком сливочного масла и обжарьте на нем хлеб с обеих сторон до румяной корочки.

4.После обжарки выпекаем 15-20 минут в фольге при 180С.

5. Готовый горячий сэндвич заверните в пласт пищевой фольги и подавайте к столу.

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