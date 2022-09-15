Как сообщает Politeka.net, завтрак – самый важный прием пищи за целый день. Чтобы облегчить муки выбора "что приготовить сегодня", шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво подготовил рецепт вкусного горячего сэндвича. Так, он поделился в Instagram рецептом невероятного сэндвича.
"Вкуснее этого сэндвича еще нужно поискать. Он придется по вкусу не только взрослым, но и детям. Не знаю как вам, а вот мне от этой прохлады хочется чего-то сырного и хрустящего. Сделали сэндвич от которого становится тепло не только желудку, но и душе. Предупреждаю – этот сэндвич вызывает зависимость!", - отметил Эктор Хименес-Браво.
Ингредиенты:
– Хлеб – 2 ломтика;
– Сыр чеддер – 4 ломтика (можна взять другой сыр);
– Сыр моцарелла – 4 ломтика (можна взять другой сыр);
– Сливочное масло – 100 грамм;
– Крем-сыр – 100 грамм;
– Зеленый лук – 20 грамм;
– Петрушка – 5 грамм;
– Чили – 5 грамм;
– Копчена паприка 5 грамм;
– Чеснок – 2 головки;
– Оливковое масло;
– Соль, перец.
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Приготовление:
1.Для приготовления намазки подготовьте глубокую посуду. Соедините в ней мелко порезанные зеленый лук и петрушку, крем-сыр, чили, копченую паприку, печеный чеснок, соль и перец.
2.Намажте ломтик хлеба готовой намазкой, сверху положите ломтики сыра чеддера и моцареллы (можна взять другой сыр). Накройте сверху еще одним ломтиком хлеба и снова нанесите намазку.
3.Разогрейте сковороду с кусочком сливочного масла и обжарьте на нем хлеб с обеих сторон до румяной корочки.
4.После обжарки выпекаем 15-20 минут в фольге при 180С.
5. Готовый горячий сэндвич заверните в пласт пищевой фольги и подавайте к столу.
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