Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как тренируется в спортзале, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский ресторатор и главный судья проекта "Мастер Шеф". Знаменитость еще до начала войны покинул Украину и некоторое время не возвращался, но все же принял решение вернуться обратно. После возвращения Эктор записался на курсы по огневой подготовке. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится не только вкусными рецептами, но и личными кадрами.

А в этот раз звезда поделился кадрами, где тренировался в спортзале. Эктор работал с гирями, будучи в майке.

"До конца", - написал звезда.

"Хочу домой...", - сказал Эктор после тренировки и улыбнулся.

До этого Хименес-Браво поделился фотографией с военными.

"Кто эти люди под брониками? Кто эти военные?

Студенты, учителя, кассиры, администраторы, актеры и актрисы, мастера маникюра, тренеры, бармены, предприниматели, айтишники, маркетологи и маркетологи — но всех их зовут все равно ГЕРОЯМИ

Все они мужественные, храбрые, и я не перестаю гордиться и каждый день говорить – спасибо

Молиться о их возвращении, чтобы все сыновья, дочери, отцы и матери соединились с семьями дома

Прямо сейчас идет контрнаступление и это точно перелом, поэтому сейчас ВСУ еще больше нужна наша поддержка", - написал Эктор.

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