Особлива увага була прикута до собачки Діксі, яку актриса Лілія Ребрик взяла із собою на прогулянку.

Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча та актриса Лілія Ребрик – справжній ментор та наставник для своїх фанатів. Вона має почуття стилю - і раз у раз вражає шанувальників своїми модними луками. На цей раз Ребрик з'явилася у модному спортивному костюмі, який підійде всім. Фото вона поділилася у себе в Instagram.

Актриса Лілія Ребрик одягла спортивний костюм яскравого синього відтінку: облягаючі штани та худі з капюшоном, який наголосив на її точеній фігурі. Знаменитість вирішила зробити кілька яскравих осінніх кадрів біля озера. З взуття ведуча вибрала білі кросівки із чорними вставками. Лілія на всіх кадрах мило посміхається.

Але особлива увага була прикута до собачки Діксі, яку актриса взяла із собою на прогулянку. Песика породи бішон фрізе сім'ї знаменитості подарувала Настя Каменських і він уже став справжнім членом сім'ї. Собаки – це кохання.

Варто зазначити, що Лілія Ребрик народилася 1981 року у Чернівцях. 2001-го закінчила Київський національний університет театру, кіно та телебачення імені Івана Карпенка-Карого.



Того ж року вона стала артисткою Київського академічного молодого театру. Кар'єру на телебаченні розпочала у 2006 році, ставши провідною прогнозу погоди на СТБ. З 2017 року до липня 2022 року Ребрик була ведучою ранкового шоу на каналі "Україна" під назвою "Ранок з Україною".

Нагадаємо, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.

Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.