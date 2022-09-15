Особое внимание было приковано к собачке Дикси, которую актриса Лилия Ребрик взяла с собой на прогулку.

Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик - настоящий ментор и наставник для своих фанатов. Она обладает чувством стиля - и то и дело впечатляет поклонников своими модными луками. На этот раз Ребрик появилась в модном спортивном костюме, который подойдет всем. Фото она поделилась у себя в Instagram.

Актриса Лилия Ребрик надела спортивный костюм яркого синего оттенка: облегающие брюки и худи с капюшоном, который подчеркнул ее точеную фигуру. Знаменитость решила сделать несколько ярких осенних кадров возле озера. Из обуви ведущая выбрала белые кроссовки с черными вставками. Лилия на всех кадрах мило улыбается.

Но особое внимание было приковано к собачке Дикси, которую актриса взяла с собой на прогулку. Песика породы бишон фризе семье знаменитости подарила Настя Каменских и он уже стал настоящим членом семьи. Собаки – это любовь.

Стоит отметить, что Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.



В том же году она стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года по июль 2022 года Ребрик была ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".

Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.