Популярний український хореограф, шоумен та ведучий Влад Яма, який багато років був суддею "Танців з зірками", який з початку війни разом із сім'єю перебрався жити в Майамі, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу танцюрист поділився кадрами з минулорічних зйомок танцювального проекту та поділився своїми переживаннями.

На нових фотографіях усміхнений Влад зображений, сидячи на табуреті, у гарній та святковій локації у закуліссі зйомок "Танців з зірками". Він позує у стильному темно-синьому костюмі-трійці, під піджаком якого видно коричневу водолазку.

У підписі до публікації Влад Яма написав: "Зараз би до ефірів готуватися... Хвилюватися, радіти, засмучуватися, одягатися, гримуватися, підтримувати, критикувати, дивуватися, коментувати, придивлятися, танцювати, жартувати, знову критикувати... На очах у мільйонів людей. країні зараз інше шоу. Жорстоке, правдиве і безкомпромісне. Зі змінним сценарієм щомиті. Шоу, з якого, на жаль, повертаються не всі. Але воно теж закінчиться. Перемогою. Вірю. Працюю. Підтримую. З Україною в серці".

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