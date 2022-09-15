Популярный украинский хореограф, шоумен и ведущий Влад Яма, который много лет был судьей "Танців з зірками", который с начала войны вместе с семьей перебрался жить в Майами, часто радует свою аудиторию яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз танцор поделился кадрами из прошлогодних съемок танцевального проекта и поделился своими переживаниями.

На новых фотографиях улыбчивый Влад запечатлен, сидя на табурете, в красивой и праздничной локации в закулисье съемок "Танців з зірками". Он позирует в стильном темно-синем костюме-тройке, под пиджаком которого видно коричневую водолазку.

В подписи к публикации Влад Яма написал: "Сейчас бы к эфирам готовиться… Волноваться, радоваться, огорчаться, одеваться, гримироваться, поддерживать, критиковать, удивляться, комментировать, присматриваться, танцевать, шутить, снова критиковать… На глазах у миллионов людей. Но в стране сейчас другое шоу. Жестокое, правдивое и бескомпромиссное. С изменяющимся сценарием ежесекундно. Шоу, из которого, к сожалению, возвращаются не все. Но оно тоже закончится. Победой. Верю. Работаю. Поддерживаю. С Украиной в сердце".

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