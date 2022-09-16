Співачка Джамала показала, як провела час зі своїм польським партнером з "Танців зі зірками" Яцеком Єшке.

Як пише Politeka.net, Джамала - відома українська співачка, яка перемогла на "Євробаченні", співаючи там пісню 1944 року. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Відразу після початку війни Джамала вирушила до Європи, де постійно давала концерти, збираючи гроші на допомогу Україні, а також інтерв'ю, розповідаючи про трагедію в рідній країні.

А нещодавно Джамала вирушила до Польщі, де вирішила стати учасницею "Танців зі зірками", де її партнером став Яцек Екше. Пара успішно виступає кілька ефірів поспіль і не збирається зупинятися.

Не забуває Джамала і про Інстаграм, де ділиться із фанами всім цікавим. А цього разу зірка показала, як проводить час із польським партнером.

"Цікавий формат інтерв'ю, де Яцек Єшке ставить питання про те, що мене мотивує", - написала Джамала.





"Я співала кримськотатарську пісню", - написала на другому сторисі зірка, де вже з Яцеком сиділа біля вогнища і щось готувала.



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