Как пишет Politeka.net, Джамала - известная украинская певица, которая победила на "Евровидении", спев там песню 1944. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Сразу же после начала войны Джамала отправилась в Европу, где постоянно давала концерты, собирая деньги на помощь Украине, а также интервью, рассказывая о трагедии в родной стране.
А недавно Джамала отправилась в Польшу, где решила стать участницей "Танців з зірками", где ее партнером стал Яцек Екше. Пара успешно выступает несколько эфиров подряд и не собирается останавливаться.
Не забывает Джамала и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным. А в этот раз звезда показала, как проводит время с польским партнером.
"Интересный формат интервью, где Яцек Ешке задает вопросы о том, что меня мотивирует", - написала Джамала.
"Я пела крымскотатарскую песню", - написала на втором сторис звезда, где уже с Яцеком сидела у костра и что-то готовила.
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Напомним, Джамала на польских "Танцах со звездами" снова поразила жюри и публику
А еще Politeka сообщала, что Джамала откровенно рассказала, с какими трудностями столкнулась в польских "Танцах со звездами"
Также Politeka писала, что Джамала на паркете польских "Танцев со звездами" рассказала, кому посвятила свое выступление: видео