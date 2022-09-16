Певица Джамала показала, как провела время со своим польским партнером по "Танцям з зірками" Яцеком Ешке.

Как пишет Politeka.net, Джамала - известная украинская певица, которая победила на "Евровидении", спев там песню 1944. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Сразу же после начала войны Джамала отправилась в Европу, где постоянно давала концерты, собирая деньги на помощь Украине, а также интервью, рассказывая о трагедии в родной стране.

А недавно Джамала отправилась в Польшу, где решила стать участницей "Танців з зірками", где ее партнером стал Яцек Екше. Пара успешно выступает несколько эфиров подряд и не собирается останавливаться.

Не забывает Джамала и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным. А в этот раз звезда показала, как проводит время с польским партнером.

"Интересный формат интервью, где Яцек Ешке задает вопросы о том, что меня мотивирует", - написала Джамала.





"Я пела крымскотатарскую песню", - написала на втором сторис звезда, где уже с Яцеком сидела у костра и что-то готовила.



Напомним, Джамала на польских "Танцах со звездами" снова поразила жюри и публику

А еще Politeka сообщала, что Джамала откровенно рассказала, с какими трудностями столкнулась в польских "Танцах со звездами"

Также Politeka писала, что Джамала на паркете польских "Танцев со звездами" рассказала, кому посвятила свое выступление: видео



