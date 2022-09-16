Як пише Politeka.net , Оля Полякова – відома українська співачка, яка виховує двох доньок – Машу та Алісу. Старшій Маші вже 17 років, і вона нещодавно поїхала вчитися до Лондона. Підліток вирішила піти стопами мами та стати співачкою і вже даші стала солісткою панк-рок гурту. Не забуває Маша і про Тікток, де за нею стежать сотні тисяч українців. А цього разу Маша опублікувала відео, де було порушено тему народження дітей.

Жартом зірка замість себе підставила голос Барта Сімпсона, який відмовився від таких планів.

"Тільки не я, ця лінія прибитих має перерватися...", - пролунало у ролику.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"прикол можливо більше не в тому що "тільки не я" а в тому що завжди говорять що "побачимо як ти" з натяком що все буде точно як вони думають", "Сімпсони топ", "2 друга", "Жиза", "Я з сестрою", "Ти в 21-22 роки народиш білявого хлопчика", "Вона схожа на Полякову".

Нагадаємо, Полякова у вузькому корсеті звернулася до українців із тренерського крісла "Голосу країни"

А ще Politeka повідомляла, що українців приголомшило рішення Вакарчука не повертатися до "Голосу країни" .

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