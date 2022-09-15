Певица Оля Полякова показала, как гуляет со старшей дочерью по Лондону, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, у которой есть двое детей - 17-летняя Маша и 10-летняя Алиса. Старшая дочь выросла настоящей копией звезды и уже пошла по стопам мамы, собрав панк-рок группу. А недавно стало известно, что Маша отправилась на учебу в элитный западный ВУЗ. А в этот раз Оля в своем Инстаграм решила поделится кадрами, как проводит время с Машей, находясь в Лондоне.

"Говорят, что в Лондоне всегда плохая погода. То факт. Дождь", - сказала Оля, находясь в машине с Машей.

"И как думаете, что первое, что мы купили в Лондоне? Это конечно зонтик. Потому что тут всегда дождь", - сказала Оля, уже гуляя по улице.

"Я говорю, что похоже на Нью-Йорк, а они говорят нет... А вы что скажете???", - написала Оля, показывая вечерний Лондон и предлагая проголосовать.

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