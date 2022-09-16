Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая воспитывает двоих дочерей - Машу и Алису. Старшей Маше уже 17 лет и она недавно уехала учиться в Лондон. Подросток решила пойти по стопам мамы и стать певицей и уже даше стала солисткой панк-рок группы. Не забывает Маша и о ТикТок, где за ней следят сотни тысяч украинцев. А в этот раз Маша опубликовала видео, где была затронута тема рождении детей.

В шутке звезда вместо себя подставила голос Барта Симпсона, который отказался от таких планов.

"Только не я, эта линия прибитых должна прерваться...", - прозвучало в ролике.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"прикол вероятно больше не в том что "только не я" а в том что постоянно говорят что "увидим как ты" с намеком что все будет точно как они думают", "Симпсоны топ", "2 друга", "Жиза", "Я с сестрой", "Ты в 21-22 года родишь белокурого мальчика", "Она похожа на Полякову".

Напомним, Полякова в узком корсете обратилась к украинцам из тренерского кресла "Голосу країни"

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