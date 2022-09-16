Як пише Politeka.net , Ганна Кошмал – відома українська актриса, яка стала відомою завдяки серіалу "Свати". Не забуває Ганна про Інстаграм, де активно веде сторінку.
А цього разу знаменитість поділилася фото у міні, вразивши стрункою фігурою.
«Сила жінки
Жіноча сила настільки потужна, що здатна зцілити сотні розбитих сердець одним поглядом… та й так само здатна зруйнувати все навколо. Яку силу ми несемо, залежить від того, щасливі ми чи нещасні.
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Особливо тоді, коли ми втратили стабільне мирне життя, дівчата, любите себе! Ви прекрасні, чарівні, хоробри, неповторні, а ваша індивідуальність і є ідеал!
Розквітайте і тоді все довкола зацвіте", - написала Ганна.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Супер", "Просто немає слів", "Яка ви витончена та красива", "Пожежа", "Це справді так", "Переглядаю серіали за вашою участю! я в захваті. Ви велика розумниця, талант!!!", " Ганна Кошмал, ти чудова актриса, вау".
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