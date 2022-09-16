Як пише Politeka.net , Ганна Кошмал – відома українська актриса, яка стала відомою завдяки серіалу "Свати". Не забуває Ганна про Інстаграм, де активно веде сторінку.

А цього разу знаменитість поділилася фото у міні, вразивши стрункою фігурою.

«Сила жінки

Жіноча сила настільки потужна, що здатна зцілити сотні розбитих сердець одним поглядом… та й так само здатна зруйнувати все навколо. Яку силу ми несемо, залежить від того, щасливі ми чи нещасні.

Особливо тоді, коли ми втратили стабільне мирне життя, дівчата, любите себе! Ви прекрасні, чарівні, хоробри, неповторні, а ваша індивідуальність і є ідеал!

Розквітайте і тоді все довкола зацвіте", - написала Ганна.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Супер", "Просто немає слів", "Яка ви витончена та красива", "Пожежа", "Це справді так", "Переглядаю серіали за вашою участю! я в захваті. Ви велика розумниця, талант!!!", " Ганна Кошмал, ти чудова актриса, вау".

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