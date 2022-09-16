Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая стала известной благодаря сериалу "Сваты". Не забывает Анна и об Инстаграм, где активно ведет страничку.

А в этот раз знаменитость поделилась фото в мини, впечатлив стройной фигурой.

"Women power

Женская сила настолько мощна, что способна исцелить сотни разбитых сердец одним взглядом… но и так же способна разрушить все вокруг. Какую силу мы несем, зависит от того, счастливы мы или несчастны.

Особенно тогда, когда мы потеряли стабильную мирную жизнь, девушки, любите себя! Вы прекрасны, очаровательны, храбры, неповторимы, а ваша индивидуальность и есть тот самый идеал!

Расцветайте и тогда все вокруг зацветет", - написала Анна.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Супер", "Просто нет слов", "Какая вы утонченная и красивая", "Пожар", "Это действительно так", "Пересматриваю сериалы с вашим участием! я в восторге. Вы большая умница, талант!!!", "Анна Кошмал, ты прекрасная актриса, вау".

Напомним, звезда "Сватов" Кошмал раскрыла душу перед украинцами и заговорила о своих желаниях

Также Politeka сообщала, что Женька из "Сватов" рассказала, связывалась ли с Добронравовым, который поддержал оккупантов

А еще Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал прошлась по украинцам, которые не желают отказаться от русского