Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая стала известной благодаря сериалу "Сваты". Не забывает Анна и об Инстаграм, где активно ведет страничку.
А в этот раз знаменитость поделилась фото в мини, впечатлив стройной фигурой.
"Women power
Женская сила настолько мощна, что способна исцелить сотни разбитых сердец одним взглядом… но и так же способна разрушить все вокруг. Какую силу мы несем, зависит от того, счастливы мы или несчастны.
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Особенно тогда, когда мы потеряли стабильную мирную жизнь, девушки, любите себя! Вы прекрасны, очаровательны, храбры, неповторимы, а ваша индивидуальность и есть тот самый идеал!
Расцветайте и тогда все вокруг зацветет", - написала Анна.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Супер", "Просто нет слов", "Какая вы утонченная и красивая", "Пожар", "Это действительно так", "Пересматриваю сериалы с вашим участием! я в восторге. Вы большая умница, талант!!!", "Анна Кошмал, ты прекрасная актриса, вау".
Напомним, звезда "Сватов" Кошмал раскрыла душу перед украинцами и заговорила о своих желаниях
Также Politeka сообщала, что Женька из "Сватов" рассказала, связывалась ли с Добронравовым, который поддержал оккупантов
А еще Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал прошлась по украинцам, которые не желают отказаться от русского