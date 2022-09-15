

Як пише Politeka.net Камалія - ​​відома українська співачка, яку називають найбагатшою співачкою України, оскільки вона одружена з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. У зіркової пари є двоє дочок-близнючок - Мірабелла та Арабелла. Не забуває Камалія про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим.

А цього разу Каамалія поділилася кадрами, на яких позувала поряд із Павлом Зібровим, який мав на плечі прапор України.

"Справжній народний артист", – написала зірка.

Раніше повідомлялося, що Камалія привітала своїх дочок зі святом.

"З Днем народження, наші доньки!

Війна навчила нас жити інакше... Якщо раніше ми святкували сімейні свята з розмахом, великою кількістю гостей, дорогими подарунками, то зараз я зрозуміла, що щастя в іншому. Слава Богу, що ми один у одного, живі та здорові