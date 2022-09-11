Популярная украинская певица Камалия заговорила об отношениях в семье и призналась, что одна из ее сестер сегодня защищает Украину. Подробнее об этом рассказала Камалия в интервью "Rostyslove Production".

Камалия

По словам артистки, сестре многое говорить нельзя, поэтому близкие задают нейтральные вопросы – о здоровье, об обстановке, как она там и когда победа. По словам исполнительницы, она также пытается помогать сестре и ее побратимам на передовой.

"Обращалась ко мне, потому что не было у батальона что поесть. Даже говорила: "Отправьте хотя бы что-то". Ничего не было, их просто выбросили весь батальон налегке. Мы помогаем, мы не можем всем, но мы сотрудничаем с теми, с теми и так помогаем", — осторожно добавила Камалия.

Замуж за британо-пакистанского бизнесмена артистка, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, вышла в 2003 году. 6 сентября 2013 года она родила двух дочерей-близняшек Мирабеллу и Арабеллу Захур.

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В начале полномасштабного вторжения рф Камалия вместе с семьей уехала в Великобританию, но сама певица иногда наведывается на родину.

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