Камалия, считающаяся самой богатой певицей Украины, показала, как они с мужем-миллиардером Мохаммадом Захуром, рассказала об обстановке в семье.

Популярная украинская певица Камалия заговорила об отношениях в семье и призналась, что одна из ее сестер сегодня защищает Украину. Подробнее об этом рассказала Камалия в интервью "Rostyslove Production".

По словам артистки, сестре многое говорить нельзя, поэтому близкие задают нейтральные вопросы – о здоровье, об обстановке, как она там и когда победа. По словам исполнительницы, она также пытается помогать сестре и ее побратимам на передовой.

"Обращалась ко мне, потому что не было у батальона что поесть. Даже говорила: "Отправьте хотя бы что-то". Ничего не было, их просто выбросили весь батальон налегке. Мы помогаем, мы не можем всем, но мы сотрудничаем с теми, с теми и так помогаем", — осторожно добавила Камалия.

Замуж за британо-пакистанского бизнесмена артистка, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, вышла в 2003 году. 6 сентября 2013 года она родила двух дочерей-близняшек Мирабеллу и Арабеллу Захур.

В начале полномасштабного вторжения рф Камалия вместе с семьей уехала в Великобританию, но сама певица иногда наведывается на родину.

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