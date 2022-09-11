Популярная украинская певица Камалия заговорила об отношениях в семье и призналась, что одна из ее сестер сегодня защищает Украину. Подробнее об этом рассказала Камалия в интервью "Rostyslove Production".
По словам артистки, сестре многое говорить нельзя, поэтому близкие задают нейтральные вопросы – о здоровье, об обстановке, как она там и когда победа. По словам исполнительницы, она также пытается помогать сестре и ее побратимам на передовой.
"Обращалась ко мне, потому что не было у батальона что поесть. Даже говорила: "Отправьте хотя бы что-то". Ничего не было, их просто выбросили весь батальон налегке. Мы помогаем, мы не можем всем, но мы сотрудничаем с теми, с теми и так помогаем", — осторожно добавила Камалия.
Замуж за британо-пакистанского бизнесмена артистка, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, вышла в 2003 году. 6 сентября 2013 года она родила двух дочерей-близняшек Мирабеллу и Арабеллу Захур.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Пытался сбежать, но не получилось: "начальника полиции" поймали на освобожденной Харьковщине, фото
"Сил уже нет тревожиться": Ребрик после увольнения с телевидения рассказала о новом занятии
"Нам некуда ехать": россиян начали активно гнать из Польши
"Никто не был к этому готов": Кухар честно рассказала о трудностях на посту директора балетного колледжа
В начале полномасштабного вторжения рф Камалия вместе с семьей уехала в Великобританию, но сама певица иногда наведывается на родину.
Напомним, победитель "Голос країни" Лазановский поразил кадрами со своим тренером.
Как сообщала Politeka, Леся Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу.
Также Politeka писала, что Кравец из "Квартал 95" до слез тронула украинцев новыми кадрами.