

Как пишет Politeka.net Камалия - известная украинская певица, которую называют самой богатой певицей Украины, так как она замужем за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. У звездной пары есть двое дочерей-близняшек - Мирабелла и Арабелла. Не забывает Камалия и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.

А в этот раз Каамалия поделилась кадрами, на которых позировала рядом с Павлом Зибровым, у которого на плече был флаг Украины.

"Настоящий народный артист", - написала звезда.

Ранее сообщалось, что Камалия поздравила своих дочерей с праздником.

"С Днем рождения, наши дочки!

Война научила нас жить иначе… Если раньше мы праздновали семейные праздники с размахом, обилием гостей, дорогими подарками, то сейчас я поняла, что счастье в другом. Слава Богу, что мы друг у друга, живы и здоровы