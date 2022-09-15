Как пишет Politeka.net, Камалия - известная украинская певица, которую называют самой богатой певицей Украины, так как она замужем за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. У звездной пары есть двое дочерей-близняшек - Мирабелла и Арабелла. Не забывает Камалия и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.
А в этот раз Каамалия поделилась кадрами, на которых позировала рядом с Павлом Зибровым, у которого на плече был флаг Украины.
"Настоящий народный артист", - написала звезда.
Ранее сообщалось, что Камалия поздравила своих дочерей с праздником.
"С Днем рождения, наши дочки!
Война научила нас жить иначе… Если раньше мы праздновали семейные праздники с размахом, обилием гостей, дорогими подарками, то сейчас я поняла, что счастье в другом. Слава Богу, что мы друг у друга, живы и здоровы
И всегда можно задонатить на нужды ВСУ", - написала Камалия.
А еще Politeka сообщала, что самая богатая певица Украины впервые рассказала о сестре, которая отправилась в ряды ВСУ
Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины показала, какой сюрприз ее ждал после возвращения на родину