Дружина головного героя 10 сезону шоу "Холостяк" пілота Макса Михайлюка Дар'я Хлистун працює професійною моделлю, тому має багато знімків, якими вона іноді ділиться зі своїми фоловерами.
Так, на сторінці Даші у Instagram з'явився чорно-білий знімок у провокаційній позі.
На ньому дівчина відбита у стильному casual-образі – на ній одягнений темний жакет, джинси з вирізами на ногах та біла футболка. Образ доповнений ботильйонами на підборах та поясом-ланцюжком. Волосся моделі укладене у високий хвіст і зав'язане хусткою, кілька хвилястих пасм випущено прямо у обличчя. Даша широко розсунула ноги, вона не дивиться в камеру, вона дуже напружено усміхається.
Своє фото вона прокоментувала рядками легендарної української поетеси Лесі Українки.
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«Ні, я хочу крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись,
Жити хочу! Геть, думи сумні!».
"Всі будуть добре", - відповіли Даші її підписники.
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