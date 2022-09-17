Українська модель та дружина героя "Холостяк-10" Макса Михайлюка Дар'я Хлистун потішила свою аудиторію провокаційним кадром.

Дружина головного героя 10 сезону шоу "Холостяк" пілота Макса Михайлюка Дар'я Хлистун працює професійною моделлю, тому має багато знімків, якими вона іноді ділиться зі своїми фоловерами.

Так, на сторінці Даші у Instagram з'явився чорно-білий знімок у провокаційній позі.

На ньому дівчина відбита у стильному casual-образі – на ній одягнений темний жакет, джинси з вирізами на ногах та біла футболка. Образ доповнений ботильйонами на підборах та поясом-ланцюжком. Волосся моделі укладене у високий хвіст і зав'язане хусткою, кілька хвилястих пасм випущено прямо у обличчя. Даша широко розсунула ноги, вона не дивиться в камеру, вона дуже напружено усміхається.

Своє фото вона прокоментувала рядками легендарної української поетеси Лесі Українки.

«Ні, я хочу крізь сльози сміятись,

Серед лиха співати пісні,

Без надії таки сподіватись,

Жити хочу! Геть, думи сумні!».

"Всі будуть добре", - відповіли Даші її підписники.

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