Як повідомляє Politeka.net, кулінар та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко ділиться з користувачами мережі не лише новими рецептами та секретами кухні, а й розповідає про особисте. Цього разу кулінар розкрив настільки любить все робити швидко і які завдання дає своїм підлеглим.

Так, Євген Клопотенко зазначив, що любить, коли робиться все швидко та ефективно. Якщо хтось "навалює" йому завдання, це має бути у п'яти словах і не більше. Ось така у нього існує причуда, але саме вона допомагає кулінару встигати робити свої справи швидко та ефективно.

"Я не жартую. І рахую. Якщо хтось хоче від мене щось, то це має бути коротко сформульовано. Тому що мені потрібно оптимізувати своє життя, щоб не збожеволіти. Так я все і встигаю. Якщо мені щось може в цьому допомогти, то кайф", - зізнався Євген Клопотенко.

Він також показав кілька знімків, де зосереджено щось друкує на мобільному телефоні. На його губах слабка посмішка, схоже на текст, який він читає йому припав до душі. Крім того, видно, що Євген Клопотенко зробив собі новий манікюр.

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