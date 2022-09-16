Как сообщает Politeka.net, кулинар и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко делится с пользователями сети не только новыми рецептами и секретами кухни, но и рассказывает о личном. На этот раз кулинар раскрыл настолько любит все делать быстро и какие задания дает своим подчиненным.

Так, Евгений Клопотенко отметил, что любит, когда делается все быстро и эффективно. Если кто-то "наваливает" ему задачу, это должно быть в пяти словах и не больше. Вот такая у него существует причуда, но именно она помогает кулинару успевать делать свои дела быстро и эффективно.

"Я не шучу. И считаю. Если кто-то хочет от меня что-то, то это должно быть коротко сформулировано. Потому что мне нужно оптимизировать свою жизнь, чтобы не сойти с ума. Так я все и успеваю. Если мне что-нибудь может в этом помочь, то кайф", - признался Евгений Клопотенко.

Он также показал несколько снимков, на которых сосредоточенно что-то печатает на мобильном телефоне. На его губах слабая улыбка, похоже текст, который он читает ему пришелся по душе. Кроме того видно, что Евгений Клопотенко сделал себе новый маникюр.

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Клопотенко раскрыл секрет оригинальных кабачков на зиму.

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