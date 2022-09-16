Як повідомляє Politeka.net, Катя Осадча та Юрій Горбунов – одна з міцних та щасливих пар українського шоу-бізнесу. Ведучі і на роботі, і вдома разом, багато подорожують, займаються волонтерською роботою і їм ніколи не нудно вдвох. На сторінці Катерини у Instagram з'явилося нове миле фото сім'ї.

Так, Катя похизувалась гарним букетом, подарований їй – він складався з блакитних, фіолетових та бежевих троянд. Крім того, Катя Осадча показала, як вони разом із чоловіком з'їздили кудись по сімейних справах.

Телеведучі не пропустили нагоди зробити милий спільний знімок у машині. Катя Осадча та Юрій Горбунов мило посміхалися на камеру. Найщиріша пара українського шоубізнесу обрала повсякденне зручне вбрання. На Катерині був бежевий светр у білі візерунки та світла футболка в тон. Юрій тим часом обрав образ у темних тонах: шкіряну куртку, футболку та джинси.

Варто зазначити, що Катя Осадча та Юрій Горбунов довго приховували свій роман, але шанувальникам вдалося вирахувати парочку. Ведучі деякий час працювали разом, перш ніж робочі відносини переросли у особисті. Тепер неможливо уявити пару більш милу і щиру, ніж ці двоє.

Нагадаємо, що Осадча вразила українців одкровенням про життя в Києві.

Як повідомляла Politeka, Осадча розписала, чого росіянам ніколи не відібрати в українців.

Також Politeka писала, що Осадча показала волонтера, який допомагає її проекту.