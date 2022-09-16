Як повідомляє Politeka.net, Катя Осадча та Юрій Горбунов – одна з міцних та щасливих пар українського шоу-бізнесу. Ведучі і на роботі, і вдома разом, багато подорожують, займаються волонтерською роботою і їм ніколи не нудно вдвох. На сторінці Катерини у Instagram з'явилося нове миле фото сім'ї.
Так, Катя похизувалась гарним букетом, подарований їй – він складався з блакитних, фіолетових та бежевих троянд. Крім того, Катя Осадча показала, як вони разом із чоловіком з'їздили кудись по сімейних справах.
Телеведучі не пропустили нагоди зробити милий спільний знімок у машині. Катя Осадча та Юрій Горбунов мило посміхалися на камеру. Найщиріша пара українського шоубізнесу обрала повсякденне зручне вбрання. На Катерині був бежевий светр у білі візерунки та світла футболка в тон. Юрій тим часом обрав образ у темних тонах: шкіряну куртку, футболку та джинси.
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Варто зазначити, що Катя Осадча та Юрій Горбунов довго приховували свій роман, але шанувальникам вдалося вирахувати парочку. Ведучі деякий час працювали разом, перш ніж робочі відносини переросли у особисті. Тепер неможливо уявити пару більш милу і щиру, ніж ці двоє.
Нагадаємо, що Осадча вразила українців одкровенням про життя в Києві.
Як повідомляла Politeka, Осадча розписала, чого росіянам ніколи не відібрати в українців.
Також Politeka писала, що Осадча показала волонтера, який допомагає її проекту.