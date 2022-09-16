Как сообщает Politeka.net, Катя Осадчая и Юрий Горбунов – одна из крепких и счастливых пар украинского шоу-бизнеса. Ведущие и на работе, и дома вместе, они много путешествуют, занимаются волонтерской работой и им никогда не скучно вдвоем. На странице Катерины в Instagram появилось новое милое фото семьи.
Так, Катя похвасталась красивым букетом, подаренный ей - он состоял из голубых, фиолетовых и бежевых роз. Кроме того, Катя Осадчая показала, как они вместе с мужем съездили куда-то по семейным делам.
Телеведущие не упустили случая сделать милый совместный снимок в машине. Катя Осадчая и Юрий Горбунов мило улыбались на камеру. Самая искренняя пара украинского шоубизнеса выбрала повседненые удобнае наряды. На Катерине был бежевый свитер в белые узоры и светлая футболка в тон. Юрий тем временем выбрал образ в темных тонах: кожанку, футболку и джинсы.
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Стоит отметить, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов долго скрывали свой роман, но поклонникам удалось вычислить парочку. Ведущие некоторое время работали вместе, прежде чем рабочие отношения переросли в личные. Теперь же невозможно представить пару более милую и искреннюю, чем эти двое.
Напомним, что Осадчая поразила украинцев откровением о жизни в Киеве.
Как сообщала Politeka, Осадчая расписала, чего россиянам никогда не отобрать у украинцев.
Также Politeka писала, что Осадчая показала волонтера, который помогает ее проекту.