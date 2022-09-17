Так, з Олею Цибульською пару днів тому зв'язався фонд "Всім серцем з Україною", у якого зараз перебувають під опікою 23 села та понад 600 будинків у Броварському районі.

Як повідомляє Politeka.net, українські музиканти продовжують творити мистецтво навіть у період війни, тим самим вселяє у серця українців надію. Українська співачка Оля Цибульська дала благодійний концерт та зізналася на своїй сторінці в Instagram, що знову не могла стримати сліз.

Так, з Олею Цибульською пару днів тому зв'язався фонд "Всім серцем з Україною", у якого зараз перебувають під опікою 23 села та понад 600 будинків у Броварському районі. Сотні сімей - крихітні діти, люди похилого віку і тяжкохворі залишилися без даху над головою. Вони запросили її дати благодійний концерт, і співачка не могла відмовитися.

"Вчора я знову плакала і сміялася від того, які в Україні люди... Я знаю їхній біль, адже квартира моїх батьків була повністю зруйнована окупантами. І я не думала жодної хвилини, мені так хотілося приїхати, обійняти і підтримати. Мені пощастило приєднатися до збору грошей на модульні будинки для цих незламних українців. І я вірю, що невдовзі вони знайдуть свій мир та затишок", - зізналася Оля Цибульська.

На кадрах, які вона показала, співачка зустріла з маленькими українцями, яких міцно обіймала, посміхалася з ними та розмовляла. Крім того, Оля Цибульська співала пісні, які вселяють надію на світле та щасливе майбутнє для України.

Нагадаємо, що Цибульська підкорила запальними танцями своїх батьків через біль.

Як повідомляла Politeka, кума Дзідзьо Цибульська пройшлася Бузовій, Лазарєву та іншими російськими зірками.

Також Politeka писала, що Цибульська чесно розповіла, як її накриває.