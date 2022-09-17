Как сообщает Politeka.net, украинские музыканты продолжают творить искусство даже в период войны, тем самым вселяет в сердца украинцев надежду. Украинская певица Оля Цибульская дала благотворительный концерт и призналась на своей странице в Instagram, что снова не могла сдержать слез.
Так, с Олей Цибульской пару дней назад связался фонд "Всім серцем з Україною", у которого сейчас находятся под опекой 23 села и более 600 домов в Броварском районе. Сотни семей - крохотные дети, пожилые люди и тяжелобольные остались без крыши над головой. Они пригласили ее дать благотворительный концерт и певица не могла отказаться.
"Вчера я снова плакала и смеялась от того, какие в Украине люди... Я знаю их боль, ведь квартира моих родителей была полностью разрушена оккупантами. И я не думала ни минуты, мне так хотелось приехать, обнять и поддержать. Мне посчастливилось присоединиться к сбору денег на модульные дома для этих несокрушимых украинцев. И я верю, что вскоре они найдут свой мир и уют", - призналась Оля Цибульская.
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На кадрах, которые она показала, певица встретилаь с маленькими украинцами, которых крепко обнимала, улыбалась с ними и разговаривала. Кроме того, Оля Цибульская пела песни, которые вселяют надежду на светлое и счастливое будущее для Украины.
Напомним, что Цибульская покорила зажигательными танцами своих родителей через боль.
Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская прошлась по Бузовой, Лазареву и другим российским звездам.
Также Politeka писала, что Цибульская честно рассказала, как ее накрывает.