Лілія Ребрик не шкодує часу та сил, щоб показувати фанатам шматочки свого життя.

Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча та актриса Лілія Ребрик - звикла бути стильною та чарівною в будь-яких життєвих обставинах. На роботі чи вдома вона завжди виглядає модно та актуально. Навіть складні погодні умови не впливають на зовнішній вигляд ведучої, що вона демонструє шанувальникам у своєму Instagram.

А ще у Лілії Ребрик – винятковий смак, вона вміє виділитися елегантним вбранням. Так, ведуча показала фото зі свого ефіру у програмі "Ранок вдома", де вона постала перед глядачами у шикарному брючному костюмі благородного сірого відтінку. До наряду ведуча підібрала туфлі на підборах тілесного кольору, а ось макіяж Лілія зробила стриманий з акцентом на очі.

На одному зі знімків Лілія Ребрик позувала зі своєю колегою телеведучою Іриною Хоменко. Обидві тримали в руках букети квітів та мило посміхалися.

"Люблю такі спокійні кольори. Вони знаходять відгук у моєму серці", - підписала кадри ведуча.

Варто зазначити, що актриса та телеведуча Лілія Ребрик багато років була зіркою шоу "Ранок з Україною" на каналі "Україна", доки він не припинив своє мовлення. Тепер вона стала телеведучою нового сезону інформаційно-пізнавального проекту "Ранок вдома".

Нагадаємо, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.

Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.