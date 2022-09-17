Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик - привыкла быть стильной и неотразимой в любых жизненных обстоятельствах. На работе или дома она всегда выглядит модно и актуально. Даже сложные погодные условия не влияют на внешний вид ведущей, что она и демонстрирует поклонникам в своем Instagram.
А еще у Лилии Ребрик - исключительный вкус, она умеет выделиться элегантным нарядом. Так, ведущая показала фото со своего эфира в программе "Ранок дома", где она предстала перед зрителями в шикарном брючном костюме благородного серого оттенка. К наряду ведущая подобрала туфли на каблуках телесного цвета, а вот макияж Лилия сделала сдержанный с акцентом на глаза.
На одном из снимков, Лилия Ребрик позировала со своей коллегой телеведущей Ириной Хоменко. Обе держали в руках букеты цветов и мило улыбались.
"Обожаю такие спокойные цвета. Они находят отклик в моем сердце", - подписала кадры ведущая.
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Стоит отметить, что актриса и телеведущая Лилия Ребрик много лет была звездой шоу "Ранок з Україною" на канале "Україна", пока он не прекратил своего вещания. Теперь она стала телеведущей нового сезона информационно-познавательного проекта "Ранок дома".
Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.
Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.
Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.