Як повідомляє Politeka.net , 16 вересня Наталі Горовій виповнилося 25 років. У своєму Instagram щаслива мама зворушливо привітала дочку з днем ​​народження та оприлюднила цілу купу знімків у іменинниці.

«Натуся, моя донечка, з Днем народження!

Сонечко, бажаю тобі бути закоханою, щасливою, усміхненою та даруючою всім нам таке неймовірне відчуття спокою і тепла поряд з тобою. Я так пишаюсь тим, яка ти цілістна і справжня, що ти обожнюєш тварин і опікуєшся ними, захищаєш їх і допомогаєш, що ти не байдужа до людей та їх проблем, можеш заплакати перед фільмом, навіть якщо це 100-й перегляд «Щоденник пам’яті)) ооо а як ти готуєш! І звідкіля в тебе це?)))) 🤣

Донечка, будь щасливою і хай мирне небо буде над головою. Люблю тебе сильно ❤️», - написала Ірина.

Зазначимо, що винуватка урочистості вже прочитала послання та відреагувала на нього.

«Мамаааааааа якісь чудові слова, дякую тобі за все і за підтримку!!!!!❤️», - відповіла дівчина.

Наталія Горова — дочка продюсера, співзасновниці продюсерського центру MOZGI Entertainment, співзасновниці та генерального директора групи компаній MOZGI GROUP Ірини Горової від першого шлюбу з Юрієм Горовим. Вона народилася 1997 року. 2000 року її вітчимом став музикант Олексій Потапенко. Нині Наталя живе у Кракові зі своїм чоловіком-іноземцем, за якого таємно вийшла заміж. Весілля проходило у Лівані.

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