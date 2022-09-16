Як повідомляє Politeka.net, у багатьох українських знаменитостей є чотирилапі дузі, фотографіями яких вони щедро діляться у соцмережах.
Беззмінний ведучий та суддя українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво зазначив, що у нього дуже щільний і насичений графік, проте це не заважає його стосункам, адже поряд з ним його правильна жінка - це маленький песик Лупіта. Фото з'явилися у нього в Instagram .
Зокрема, у зіркового шефа Ектора Хіменеса-Браво двоє вихованців. Характери вони зовсім різні.
"Найулюбленіше заняття Лупети - бігати в лісі або в саду. Вона і не заходила б додому, якби не сніданок, обід і вечеря", - жартує Ектор про бельгійський грифон Лупіт, молодшого песика з чорними-очима намистинками. Її Ектору подарували на 48-річчя. На новому фото він тримає собачку на руках.
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"Ми з Лупітою бажаємо вам гарного дня", - підписано фото кулінар.
Також Ектор Хіменес-Браво має Чоко – старший пес, теж гриффон. Він з'явився у Ектора шість років тому. І на відміну від молодшої підопічної, Чоко – домашня особистість та ліс не любить. А своє ім'я отримав, як неважко здогадатися, бо Ектор любить шоколад.
Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" жорстко висловив своє ставлення до росіян.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" зачепив українців новим зверненням.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" у майці вразив сталевими м'язами.