Зокрема, у зіркового шефа Ектора Хіменеса-Браво двоє вихованців. Характери вони зовсім різні.

Як повідомляє Politeka.net, у багатьох українських знаменитостей є чотирилапі дузі, фотографіями яких вони щедро діляться у соцмережах.

Беззмінний ведучий та суддя українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво зазначив, що у нього дуже щільний і насичений графік, проте це не заважає його стосункам, адже поряд з ним його правильна жінка - це маленький песик Лупіта. Фото з'явилися у нього в Instagram .

Зокрема, у зіркового шефа Ектора Хіменеса-Браво двоє вихованців. Характери вони зовсім різні.

"Найулюбленіше заняття Лупети - бігати в лісі або в саду. Вона і не заходила б додому, якби не сніданок, обід і вечеря", - жартує Ектор про бельгійський грифон Лупіт, молодшого песика з чорними-очима намистинками. Її Ектору подарували на 48-річчя. На новому фото він тримає собачку на руках.

"Ми з Лупітою бажаємо вам гарного дня", - підписано фото кулінар.

Також Ектор Хіменес-Браво має Чоко – старший пес, теж гриффон. Він з'явився у Ектора шість років тому. І на відміну від молодшої підопічної, Чоко – домашня особистість та ліс не любить. А своє ім'я отримав, як неважко здогадатися, бо Ектор любить шоколад.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" жорстко висловив своє ставлення до росіян.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" зачепив українців новим зверненням.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" у майці вразив сталевими м'язами.