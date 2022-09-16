В частности, у звездного шефа Эктора Хименеса-Браво двое питомцев. Характеры у них совершенно разные.

Как сообщает Politeka.net, у многих украинских знаменитостей есть четырехлапые дузья, фотографиями которых они щедро делятся в соцсетях.

Бессменный ведущий и судья украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отметил, что у него очень плотный и насыщенный график, однако это не мешает его отношениям, ведь рядом с ним его правильная женщина - это маленькая собачка Лупита. Фото появились у него в Instagram.

В частности, у звездного шефа Эктора Хименеса-Браво двое питомцев. Характеры у них совершенно разные.

"Самое любимое занятие Лупеты – бегать в лесу или в саду. Она и не заходила бы домой, если бы не завтрак, обед и ужин", – шутит Эктор о бельгийском гриффоне Лупите, младшей собачке с черными-глазами бусинками. Ее Эктору подарили на 48-летие. На новом фото он держит собачку на руках.

"Мы с Лупитой желаем вам хорошего дня", - подписан фото кулинар.

Также у Эктора Хименеса-Браво есть Чоко – старший пес, тоже гриффон. Он появился у Эктора шесть лет назад. И в отличие от младшей подопечной, Чоко – домашняя личность и лес не любит. А имя свое получил, как нетрудно догадаться, потому что Эктор любит шоколад.

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" жестко высказал свое отношение к россиянам.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" зацепил украинцев новым обращением.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" в майке впечатлил стальными мускулами.