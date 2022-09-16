Кулінар Євген Клопотенко зізнався, що довго шукав, який сніданок можна буде назвати українським, як, наприклад, є класичний англійський сніданок чи французький.

Як повідомляє Politeka.net, кулінар та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко є співзасновником соціального проекту Cult Food, мета якого – зміна культури харчування. Він також постійно шукає цікаві українські рецепти та намагається познайомити світ із нашою кухнею. Цього разу він поставив завдання - дізнатися, який він - український сніданок.

Так, кулінар зізнався, що довго шукав, який сніданок можна буде назвати українським, як, наприклад, є класичний англійський сніданок чи французький.

"Опитував людей, щоб знайти ключові продукти. Це мало бути чимось зрозумілим. Те, що люди звикли їсти. Не просто їжа, а щоб дістатися українського серця. Півроку і три варіанти", - зазначив Євген Клопотенко .

Переможець "Майстер Шеф" зазначив, що один із варіантів сніданку - сирники. І ще два варіанти були вигадані з нуля.

"З приводу цих двох маю тепер мрію, щоб вони були чимось базовим у житті українців. Така класика на кшталт сирників. Але я поки не говоритиму, з чого вони складаються. Наступного тижня почну розповідати деталі", - пообіцяв Євген Клопотенко.

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